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Неймар отправится в Барселону на этой неделе, чтобы подписать контракт с каталонцами, – СМИ

13:41 66 Читати українською
Неймар отправится в Барселону на этой неделе, чтобы подписать контракт с каталонцами, – СМИ
Неймар / Reuters

Форвард ПСЖ Неймар в ближайшие дни может присоединится к Барселоне.

Неймар на этой неделе отправится в Барселону, чтобы выбрать дом и подписать контракт с каталонцами, сообщает La Porteria.

Барселона определилась с ценой за Неймара – ПСЖ хочет значительно больше

По информации издания, бразилец уже в шаге от окончательного перехода в Барселону и осталось согласовать последние детали.

Ранее сообщалось, что звездный форвард согласился перейти в Барселону и готов на все, чтобы этот трансфер стал реальностью.

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