Неймар отправится в Барселону на этой неделе, чтобы подписать контракт с каталонцами, – СМИ

Форвард ПСЖ Неймар в ближайшие дни может присоединится к Барселоне.

Неймар на этой неделе отправится в Барселону, чтобы выбрать дом и подписать контракт с каталонцами, сообщает La Porteria.

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По информации издания, бразилец уже в шаге от окончательного перехода в Барселону и осталось согласовать последние детали.

Ранее сообщалось, что звездный форвард согласился перейти в Барселону и готов на все, чтобы этот трансфер стал реальностью.

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