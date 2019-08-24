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Неймар и ПСЖ пошли на примирение, – L'Equipe

12:59 194 Читати українською
Неймар и ПСЖ пошли на примирение, – L'Equipe
Неймар / Reuters

Нападающий ПСЖ Неймар начал сомневаться в своем переходе из парижского клуба этим летом.

В последнее время отношения Неймара и руководителей парижан, в частности со спортивным директором Леонардо, начали налаживаться, а стороны близки к примирению, сообщает L'Equipe.

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Окружение бразильца начало осознавать, что осуществить его трансфер в другой клуб до закрытия трансферного окна будет трудно.

"Никакой войны больше нет", – сообщил один источник, знакомый с ходом переговоров. "Стороны ведут цивилизованный диалог", – добавил другой источник.

Неймар обойдется Реалу или Барселоне в фантастические 350 млн евро – известны требования бразильца по зарплате

Напомним, вернуть Неймара из Франции этим летом стремится Барселона. Парижане уже отклонили несколько предложений каталонцев. Также форвардом интересуется Реал.

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