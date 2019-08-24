"Неймар не гратиме за ПСЖ, поки не визначиться із майбутнім", – Тухель

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель поділився думками щодо майбутнього зіркового підопічного Неймара.

"Неймар перебуває в хорошій формі. Він провів хороший тиждень з товаришами по команді.

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Однак у ПСЖ чітка позиція: поки його ситуація невизначена, він не може грати. Якщо завтра все проясниться, він зможе зіграти", – передає слова Тухеля журналіст ESPN FC Джонатан Джонсон.

Нагадаємо, бразильський форвард може покинути ПСЖ цього літа. Головними претендентами на Неймара є Барселона і Реал. У новому сезоні 27-річний футболіст на полі не з'являвся.

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