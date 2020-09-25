Бразильський форвард французького ПСЖ Неймар відреагував на щемливий пост лідера Барселони Ліонеля Месся на адресу вже колишнього одноклубника Луїса Суареса. Аргентинця обурило те, як керівництво "блаугранас" вчинило з уругвайцем.

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"Ти не заслужив, щоб тебе вигнали таким чином. Але мене вже нічого не дивує", – написав Мессі на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

"Неймовірно, як вони ведуть справи", – підсумував висловлювання Мессі Неймар.

Нагадаємо, Суарес напередодні зі сльозами на очах покинув Барселону, в якій провів шість останніх років. У футболці "синьо-гранатових" він зіграв 283 матчі у всіх турнірах, де забив 198 м'ячів і віддав 109 результативних передач. З каталонцями Луїс завоював 13 титулів.

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