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Неймар начал давить на Барселону

15:23 249 Читати українською
Неймар начал давить на Барселону
Неймар / ФК ПСЖ

Неймар и его представители хотят скорейшего завершения трансфера.

Неймар и его представители начали давить на Барселону, чтобы та увеличила предложение ПСЖ по бразильцу, сообщает Mundo Deportivo.

Барселона надеется сегодня договориться о трансфере Неймара

Испанский клуб, в свою очередь, считает, что форвард сам должен настоять на своем возвращении на Камп Ноу и публично об этом заявить, отчего считает требование футболиста увеличить предложение ПСЖ нечестным.

Неймар же не спешит делать подобный шаг, ведь такое заявление закроет для него дверь в Реал, который может перехватить игрока в случае провала с возвращением в Каталонию.

Сам ПСЖ больше настроен отпустить футболиста именно в Мадрид, среди претендентов также называют туринский Ювентус.

ПСЖ отклонил грандиозное предложение Реала – обмен Неймара на 100 миллионов евро, Бейла, Хамеса и Наваса

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