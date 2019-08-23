Неймар начал давить на Барселону

Неймар и его представители хотят скорейшего завершения трансфера.

Неймар и его представители начали давить на Барселону, чтобы та увеличила предложение ПСЖ по бразильцу, сообщает Mundo Deportivo.

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Испанский клуб, в свою очередь, считает, что форвард сам должен настоять на своем возвращении на Камп Ноу и публично об этом заявить, отчего считает требование футболиста увеличить предложение ПСЖ нечестным.

Неймар же не спешит делать подобный шаг, ведь такое заявление закроет для него дверь в Реал, который может перехватить игрока в случае провала с возвращением в Каталонию.

Сам ПСЖ больше настроен отпустить футболиста именно в Мадрид, среди претендентов также называют туринский Ювентус.

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