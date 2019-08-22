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ПСЖ отклонил грандиозное предложение Реала – обмен Неймара на 100 миллионов евро, Бейла, Хамеса и Наваса

09:36 243 Читати українською
ПСЖ отклонил грандиозное предложение Реала – обмен Неймара на 100 миллионов евро, Бейла, Хамеса и Наваса
Неймар в Реал / Коллаж Marca

Чемпион Франции отказался отпускать свою главную звезду в мадридский Реал. Шейхов не убедило даже вкусное предложение с приездом трех других известных исполнителей.

Реал перешел к активным действиям в попытках подписать Неймара. Мадридский клуб предложил ПСЖ за контракт бразильца 100 миллионов евро, а также трех своих игроков: Гарета Бейла, Хамеса Родригес и Кейлора Наваса. Впрочем, ПСЖ отклонил первое предложение Реала, сообщает L'Equipe.

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Парижане хотят продать плаксивого Неймара, но не любой ценой. Шейхи стремятся вернуть себе 222 миллиона евро, потраченные два года назад на приобретение вингера. Вариант с меньшей суммой и некоторыми футболистами в виде компенсации рассматривается, однако заявка Реала не устроила ПСЖ.

Напомним, что на днях первое предложение по трансферу Неймара сформировала Барселона, но ПСЖ категорически отказался. Мало того, что это была "смешная" сумма в 150 миллионов евро, Барса еще и хотела выплатить ее только следующим летом. К тому же чемпион Франции согласится отпустить Неймара куда угодно, кроме Каталонии. В борьбе за бразильца также Ювентус.

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