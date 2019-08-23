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Неймар почав тиснути на Барселону

15:21 666 Читать на русском
Неймар почав тиснути на Барселону
Неймар / ФК ПСЖ

Неймар і його представники хочуть якнайшвидшого завершення трансферу.

Неймар та його представники почали тиснути на Барселону, щоб та збільшила пропозицію ПСЖ щодо бразильця, повідомляє Mundo Deportivo.

Барселона сподівається сьогодні домовитись про трансфер Неймара

Іспанський клуб, у свою чергу, вважає, що форвард сам повинен наполягти на своєму поверненні на Камп Ноу і публічно про це заявити, через що вважає вимогу футболіста збільшити пропозицію ПСЖ нечесною.

Неймар же не спішить робити подібний крок, адже така заява закриє для нього двері в Реал, який може перехопити гравця у разі провалу з поверненням до Каталонії.

Сам ПСЖ більше налаштований відпустити футболіста саме у Мадрид, серед претендентів також називають туринський Ювентус.

ПСЖ відхилив грандіозну пропозицію Реала – обмін Неймара на 100 мільйонів євро, Бейла, Хамеса та Наваса

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