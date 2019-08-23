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Барселона надеется сегодня договориться о трансфере Неймара

13:25 214 Читати українською
Барселона надеется сегодня договориться о трансфере Неймара
Неймар / ФК ПСЖ

Барселона хочет сегодня, 23 августа, убедить ПСЖ отпустить Неймара на Камп Ноу.

Барселона сегодня проведет еще одни переговоры с ПСЖ по возвращению Неймара, сообщает журналист RAC1 Жерар Ромеро.

Реал считает, что Барселона не потянет трансфер Неймара

По информации источника, испанцы решительно настроены убедить парижан отпустить бразильца на Камп Ноу. Предварительное предложение французы отклонили.

ПСЖ более склонен продать игрока в мадридский Реал, но пока ожидает, кто сделает более выгодное предложение. В Мадриде считают, что Барселона финансово не потянет трансфер.

ПСЖ отклонил грандиозное предложение Реала – обмен Неймара на 100 миллионов евро, Бейла, Хамеса и Наваса

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