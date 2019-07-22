"У нас есть другие игроки", – Гризманн поделился мнением относительно возможного прихода Неймара в Барселону

Француз оценил возможное возвращение звезды ПСЖ в столицу Каталонии.

"Мы не говорили о Неймаре, но он отличный игрок. С ним случались серьезные травмы, но он остается исполнителем невероятного уровня.

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Все может случиться, но у нас есть Дембеле, Коутинью и Малком. Это важные для нас игроки, которые, как мы надеемся, помогут нам в достижении важных для нас целей", – цитирует Гризманна Mundo Deportivo.

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Напомним, чемпион мира перешел из Атлетико в Барселону этим летом. "Матрасники" получили за звездного нападающего 120 миллионов евро.