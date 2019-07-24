ПСЖ отказался от Ракитича и Бейла – парижане хотят получить за Неймара только деньги

Трансфер звезды ПСЖ Неймара из клуба находится под угрозой из-за требований парижан.

ПСЖ хочет получить за Неймара только деньги и отказывается от обмена бразильца на Ракитича из Барселоны или Бэйла из Реала, передает L'Equipe.

Реал сделал ПСЖ щедрое предложение по Неймару – мадридцы готовы отдать Бейла с серьезной доплатой

Отметим, что Барселона предлагала за Неймара Коутинью, Ракитича и 40 млн евро, но парижане не заинтересованы в подписании хорватского полузащитника.

Кроме этого, Реал предлагал обмен Неймара на Бейла с доплатой, но ПСЖ отклонил и это предложение, и хочет получить за свою звезду 222 млн евро – сумму, которую они потратили на переход бразильца летом 2017 года.

Напомним, что кроме Барселоны и Реала, интерес к Неймара проявляли Ювентус, Бавария и Манчестер Юнайтед.

75-річний дідусь, Мессі, Леонардо та цілий Катар: 14 "акторів", від яких залежить трансфер Неймара в Барселону