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ПСЖ отказался от Ракитича и Бейла – парижане хотят получить за Неймара только деньги

13:06 55 Читати українською
ПСЖ отказался от Ракитича и Бейла – парижане хотят получить за Неймара только деньги
Неймар / Reuters

Трансфер звезды ПСЖ Неймара из клуба находится под угрозой из-за требований парижан.

ПСЖ хочет получить за Неймара только деньги и отказывается от обмена бразильца на Ракитича из Барселоны или Бэйла из Реала, передает L'Equipe.

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Отметим, что Барселона предлагала за Неймара Коутинью, Ракитича и 40 млн евро, но парижане не заинтересованы в подписании хорватского полузащитника.

Кроме этого, Реал предлагал обмен Неймара на Бейла с доплатой, но ПСЖ отклонил и это предложение, и хочет получить за свою звезду 222 млн евро – сумму, которую они потратили на переход бразильца летом 2017 года.

Напомним, что кроме Барселоны и Реала, интерес к Неймара проявляли Ювентус, Бавария и Манчестер Юнайтед.

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