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Неймар на зборах в Китаї тренується окремо від усіх гравців ПСЖ

19:23 246 Читать на русском
Неймар на зборах в Китаї тренується окремо від усіх гравців ПСЖ
Неймар / Твіттер ПСЖ

Бразильський нападник не бере участі у загальнокомандних вправах парижан.

Зірковий форвард проводить підготовку до сезону окремо від партнерів, інформує Mundo Deportivo.

ПСЖ відмовився від Ракітіча та Бейла – парижани хочуть отримати за Неймара лише гроші

Офіційна версія такого рішення – Неймар продовжує відновлення після травми гомілкостопа, якої зазнав ще на початку літа. Також за індивідуальною програмою тренуються захисники Преснель Кімпембе і Тома Меньє.

"У нас є інші гравці", – Грізманн поділився думкою стосовно імовірного приходу Неймара в Барселону

Нагадаємо, упродовж кількох місяців у пресі не стихають чутки щодо переходу Неймара у один з європейських грандів. Бразилець не раз натякав на бажання повернутися до Барселони, але ПСЖ всіма можливими способами намагається втримати найдорожчого гравця світу у своєму складі.

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Теги
Преснель Кімпембе Преснель Кімпембе ПСЖ ПСЖ Франція Міжсезонні збори Тома Меньє Тома Меньє Неймар Неймар
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