Поражением от Уругвая проблемы Бразилии не ограничились. В конце первого тайма "селесао" потеряли свою главную звезду. Неймар в борьбе с Николасом де ла Крусом получил травму колена и покинул поле на носилках.

Бразильские СМИ сообщили, что 31-летнему форварду Аль-Хиляля предстоит дополнительное обследование. Спортивный врач Дмитрий Бабелюк подозревает повреждение передней крестообразной связки колена.

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"Похоже, Неймар порвал "кресты". Стадион бразилец покидал на костылях с зафиксированным в брейсе коленом. Думаю, МРТ обследования проведут в ближайшее время и подтвердят диагноз. В случае подтверждения диагноза игрок пропустит от 7 до 10 месяцев, учитывая ближайшую операцию и длительную реабилитацию", – написал Бабелюк в своем Telegram-канале.

Соответственно Неймар рискует пропустить Копа Америка-2024, который пройдет с 20 июня по 14 июля следующего года.

Напомним, летом Неймар перебрался из ПСЖ в Аль-Хиляль за 90 миллионов евро. В 5-ти матчах он забил 1 гол и отдал 3 ассиста.

Видео голов и обзор матча Уругвай – Бразилия