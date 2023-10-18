Матч відбору на ЧС-2026 Уругвай – Бразилія (2:0) завершився для Неймара достроково. Нападник залишив поле через серйозну травму.

Поразкою від Уругваю неприємності Бразилії не обмежилися. Наприкінці першого тайму "селесао" втратили свою головну зірку. Неймар у боротьбі з Ніколасом де ла Крусом отримав травму коліна і залишив поле на ношах.

Бразильські ЗМІ повідомили, що 31-річного форварда Аль-Хіляля чекає додаткове обстеження. Спортивний лікар Дмитро Бабелюк підозрює ушкодження передньої хрестоподібної звʼязки коліна.

Аргентина з дублем Мессі здолала Перу, Бразилія сенсаційно поступилась Уругваю, Неймар травмувався: відбір ЧС-2026

"Схоже, Неймар порвав "хрести". Стадіон бразилець покидав на милицях з зафіксованим у брейсі коліном. Думаю, МРТ обстеження проведуть найближчим часом і підтвердять діагноз. У випадку підтвердження діагнозу гравець пропустить від 7 до 10 місяців, зважаючи на найближчу операцію та тривалу реабілітацію", – написав Бабелюк у своєму Telegram-каналі.

Відповідно, Неймар ризикує пропустити Копа Амеріка-2024, який пройде з 20 червня по 14 липня наступного року.

Нагадаємо, влітку Неймар перебрався з ПСЖ в Аль-Хіляль за 90 мільйонів євро. У 5-ти матчах він забив 1 гол і віддав 3 асисти.

Відео голів і огляд матчу Уругвай – Бразилія