Неймар изолировался с сексуальной моделью – пара попала на обложку глянца

Форвард ПСЖ Неймар всегда умел красиво проводить время – карантин не стал исключением.

Известная модель Наталья Барулич позировала для известного журнала GQ вместе с форвардом ПСЖ Неймаром.

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Ранее в СМИ уже была информация, что пара поддерживает романтические отношения, но после совместной фотосессии – сомнения отпали.

Напомним, чемпионат Франции досрочно завершили, а ПСЖ определили действующим победителем первенства. В нынешнем сезоне Лиги 1 Неймар провел 15 матчей, в которых отметился 13-ю голами и 6-ю ассистами.

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