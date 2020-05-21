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Неймар ізолювався з сексуальною моделлю – пара потрапила на обкладинку глянцю

19:47 398 Читать на русском
Неймар ізолювався з сексуальною моделлю – пара потрапила на обкладинку глянцю
Наталія Баруліч / Фото Instagram

Форвард ПСЖ Неймар завжди вмів красиво проводити час – карантин не став виключенням.

Відома модель Наталія Баруліч позувала для відомого журналу GQ разом із форвардом ПСЖ Неймаром.

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Раніше у ЗМІ вже була інформація, що пара підтримує романтичні стосунки, але після спільної фотосесії – сумніви відпали.

Нагадаємо, чемпіонат Франції достроково завершили, а ПСЖ визначили чинним переможцем першості. У нинішньому сезоні Ліги 1 Неймар провів 15 матчів, в яких відзначився 13-ма голами та 6-ма асистами.

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Теги
Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франція Дівчата футболістів
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