Девушка Супряги подорвала сеть очередными горячими фото на грани фола

Владислав Супряга и его девушка / фото из соцсетей

Дарья Савина, которая встречается с Владиславом Супрягой, порадовала своих поклонников новыми снимками.

Новые фото девушки форварда СК Днепр-1 появились на странице красавицы-блондинки в социальной сети Instagram. Как известно, вторая половинка Супряги регулярно устраивает фурор в соцсетях горячими снимками.

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Напомним, 20-летний Супряга выступает за днепровскую команду на правах аренды из Динамо, а летом нападающий должен вернуться в Киев. В текущем сезоне чемпион мира U-20 забил 8 голов в 17 матчах Премьер-лиги.

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