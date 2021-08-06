ПСЖ выглядит одним из фаворитов на подписание Лионеля Месси, который сенсационно покинул Барселону.

Звезды парижского клуба Серхио Рамос и Неймар начали активную работу в соцсетях, которую воспринимают как "заигрывание" с аргентинцем.

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Экс-капитан Реала подписался на Месси в Instagram сразу после официального объявления об уходе из Барселоны. Не отстает и Неймар. Бразилец лайкнул публикацию TNT Sports Brasil, которое уже успело "переодеть" Месси в форму ПСЖ. На картинке Лео обнимается с Неймаром.

Напомним, вчера Барселона официально подтвердила, что не может продлить контракт с Месси. Формально 34-летний нападающий получил статус свободного агента еще 1 июля.

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