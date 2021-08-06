Аргентинец провел в системе Барселоны более двух десятилетий. На профессиональном уровне сыграл за команду 17 сезонов. Похоже, на этом все.

Месси больше не будет играть за Барселону – официальное заявление каталонского клуба

Месси так и не смог согласовать условия нового контракта, которые бы удовлетворяли все стороны. Фактически причиной прекращения сотрудничества стали правила Ла Лиги, которые не позволяют Барселоне поместить зарплату Лео в рамки зарплатного фонда.

Барса уже сообщила, что Месси будет искать новый клуб и даже убрала его профиль с официального сайта. Более того, пресс-служба уже подготовила специальный видеоролик на прощание. Получилось очень эмоционально.

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