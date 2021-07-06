Звезды сборной Бразилии снова подтвердили статус одной из самых техничных наций мира.

"Селесао" одолели Перу в 1/2 финала Копа Америка-2021 с минимальным счетом (1:0). Победный гол в свой актив записал Пакета с паса Неймара, но это не единственная их феерия в матче.

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В конце первой 45-минутки Лукас и Неймар эффектно обыгрались пятками в центре поля, отыграв всех соперников поблизости. Правда, красота в исполнении звезд была напрасной – Фред не завершил атаку результативно.

Заметим, победа в этом матче позволила Бразилии выйти в финал турнира, где она встретится с победителем пары Аргентина – Колумбия. Их встреча состоится в ночь на 7 июля.

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