Зірки збірної Бразилії вкотре підтвердили статус однієї з найбільш технічних націй світу.

"Селесао" здолали Перу в 1/2 фіналу Копа Амеріка-2021 з мінімальним рахунком (1:0). Переможний гол до свого активу записав Пакета з пасу Неймара, але це не єдина їхня феєрія в матчі.

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Наприкінці першої 45-хвилинки Лукас та Неймар ефектно обігрались п'ятами в центрі поля, відігравши усіх суперників поблизу. Щоправда, краса у виконанні зірок була марною – Фред не завершив атаку результативно.

Зауважимо, перемога у цьому матчі дозволила Бразилії вийти у фінал турніру, де вона зустрінеться з переможцем пари Аргентина – Колумбія. Їхня зустріч відбудеться в ніч на 7 липня.

Копа Амеріка: Бразилія завдяки сольному проходу Неймара мінімально обіграла Перу і стала першим фіналістом турніру