Решающий момент встречи 10-го тура между Орландо Сити и Интером Майами случился на 80-й минуте, а главным героем стал Нани.

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34-летний португалец получил мяч на левом фланге, сместился на угол штрафной и мощным ударом вколотил в дальнюю девятку, едва не порвав сетку. Голкипер был бессилен. Для Нани это уже 6 гол в 8-ми встречах сезона 2021. Вингер также трижды ассистировал.

К слову, Нани выступает в США с февраля 2019-го, до этого в его карьере были Спортинг, МЮ, Фенербахче, Валенсия и Лацио.

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