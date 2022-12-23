Представители спортивной и футбольной верхушки Франции не в восторге от поступков аргентинцев после победы на ЧМ-2022.

Президент Футбольной федерации Франции Ноэль Ле Гре имеет претензии к поведению кипера Эмилиано Мартинеса . "Мы запустили некоторые процедуры. Это очень шокирует. Я написал своему коллеге из Аргентины. Считаю это ненормальным в контексте спортивных соревнований, мне трудно это понять. Наши ребята сделали все, чтобы сборная Франции добилась успеха, важно, чтобы мы поддерживали их", – цитирует Ле Гре Sky Sport .

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Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера тоже отреагировала на провокации аргентинцев. "Мы должны требовать объяснений от аргентинской федерации. И в самом деле Ноэль Ле Гре занимается этим, он обратился к своему аргентинскому коллеге. Я считаю это жалким. Поведение аргентинской команды после победы было недостойным такого матча.

Я сразу же отреагировала, как только в песнях аргентинских болельщиков появились выпады расистского характера в адрес некоторых наших игроков, в частности Комана. Также были неуместны насмешки над Чуамени, которые просто вульгарны и неуместны. Они – неэлегантные победители. Были неуместны насмешки и неприемлемый расизм. Рада, что Ле Гре подал жалобу. Эмилиано Мартинес ничем не выделился, он достаточно жалкий", – цитирует Удеа-Кастеру RMC Sport .

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