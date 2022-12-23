Представники спортивної та футбольної верхівки Франції не в захваті від вчинків аргентинців після перемоги на ЧС-2022.

Президент Футбольної федерації Франції Ноель Ле Гре має претензії до поведінки кіпера Еміліано Мартінеса. "Ми запустили деякі процедури. Це дуже шокує. Я написав своєму колезі з Аргентини. Вважаю це ненормальним в контексті спортивних змагань, мені важко це зрозуміти. Наші хлопці зробили все, щоб збірна Франції досягла успіху, важливо, щоб ми підтримували їх", – цитує Ле Гре Sky Sport.

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Міністерка спорту Франції Амелі Удеа-Кастера теж відреагувала на провокації аргентинців. "Ми повинні вимагати пояснень від аргентинської федерації. І насправді Ноель Ле Гре займається цим, він звернувся до свого аргентинського колеги. Я вважаю це жалюгідним. Поведінка аргентинської команди після перемоги була негідною такого матчу.

Я відразу ж відреагувала, щойно в піснях аргентинських уболівальників з'явилися випади расистського характеру на адресу деяких наших гравців, зокрема Комана. Також були недоречні кепкування над Чуамені, які просто вульгарні та недоречні. Вони неелегантні переможці. Були недоречні глузування і неприйнятний расизм. Рада, що Ле Гре подав скаргу. Еміліано Мартінес нічим не виділився, він доволі жалюгідний", – цитує Удеа-Кастеру RMC Sport.

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