Польский рефери ФИФА Шимон Марциняк отреагировал на якобы свои скандальные решения в финале ЧМ между Аргентиной и Францией.

После поражения (3:3, по пенальти 2:4) французы начали искать оправдания поражению и обвинять во всем рефери. Сначала сказали , что нужно отменить второй гол Месси, ведь в тот момент на поле были запасные игроки, а затем вообще создали петицию для переигровки финала, которую уже подписали более 200 тысяч человек.

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Главный рефери того матча Шимон Марциняк вернулся в Польшу и организовал пресс-конференцию, на которой ответил французам. Арбитр показал на телефоне фото пенальти в исполнении Килиана Мбаппе. На нем видно, что несколько футболистов еще до гола очутились на поле.

"Французы же не упомянут об этом фото. Вы можете увидеть семерых находящихся на поле французов, когда Мбаппе забивает", – резюмировал Марциняк.

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