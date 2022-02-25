"Организовываем блокпост в начале Винников. За нами закреплена задача – защита города Львова со стороны Винников. Создаем блокпост. Кто имеет реальное желание защищать наш город и родину, запишите телефон: 0985493913. Зовут Роман, он будет отвечать за эту историю.

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Нам нужны копии паспортов и час, чтобы вас проверили соответствующие службы – на адекватность, сможете ли вы защищать. И будем организовываться. Это направление, которое мы будем защищать.

Нужно быстренько двигаться, устраивать дежурство. Все остальное – экипировку и другие вещи – мы, в принципе, берем на себя. Давайте покажем, что Винники не так-то просто пройти.

Кстати, я тоже буду с вами охранять. Вместе и до победы. Нехр*н здесь москаликам делать на нашей земле. Давайте сближатся", - заявил Козловский в видеоролике, размещенном на странице клуба в Facebook.

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