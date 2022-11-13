Украинец отыграл почти весь матч против Вулверхэмптона и в очередной раз порадовал болельщиков "канониров".

Уже в компенсированное время Артета заменил Зинченко на Соареша. Арсенал выиграл со счетом 2:0 и гарантировал себе первую строчку АПЛ на период паузы ЧМ-2022. Преимущество лондонцев над Манчестер Сити составляет 5 очков. Александр после финального свистка подошел к гостевой трибуне, поблагодарил фанатов и поцеловал эмблему нынешнего клуба.

Zinchenko kissing the Arsenal badge at full time



via @SmithRoweHQ pic.twitter.com/YlMxaANfvJ — Doc (@karthikadhaigal) November 12, 2022

Напомним, летом именно "горожане" продали Зинченко Арсеналу за 35 млн евро.

Арсенал разбил Вулверхэмптон на выезде, уйдя в отрыв от Сити – Зинченко ужасал привозами и принял участие в обеих голах