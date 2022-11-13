Зинченко стал своим в Арсенале – символический момент перед трибунами
00:54 - Читати українською
Александр Зинченко продолжает завоевывать любовь болельщиков Арсенала.
завершено
Мартин Эдегор 55’
Мартин Эдегор 75’
55’ Мартин Эдегор
75’ Мартин Эдегор
Украинец отыграл почти весь матч против Вулверхэмптона и в очередной раз порадовал болельщиков "канониров".
Уже в компенсированное время Артета заменил Зинченко на Соареша. Арсенал выиграл со счетом 2:0 и гарантировал себе первую строчку АПЛ на период паузы ЧМ-2022. Преимущество лондонцев над Манчестер Сити составляет 5 очков. Александр после финального свистка подошел к гостевой трибуне, поблагодарил фанатов и поцеловал эмблему нынешнего клуба.
Напомним, летом именно "горожане" продали Зинченко Арсеналу за 35 млн евро.
Арсенал разбил Вулверхэмптон на выезде, уйдя в отрыв от Сити – Зинченко ужасал привозами и принял участие в обеих голах
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