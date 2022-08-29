Обладатель "Золотого мяча" изрядно развлекся с танцовщицами. Детали этого действа стали достоянием общественности. В сеть слили видео, как Недвед под хмельком идет по улице города, но самые жаркие кадры были сняты в заведении. Павел танцует в компании трех красавиц и не стесняется хватать одну из них за грудь. Девушка даже не думает сопротивляться.

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К слову, с 2019 года Недвед официально холостяк. Тогда он развелся с Иванной, с которой прожил в браке почти 27 лет. После этого Павел крутил роман с на 23 года младшей девушкой, а в 2021 году стало известно об отношениях с известной чешской певицей Дарой Ролинс.