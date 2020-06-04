"Небольшое предпочтение отдал бы Динамо": Тотовицкий не верит в успех Десны в борьбе за серебро УПЛ

Полузащитник черниговского клуба Андрей Тотовицкий надеется, что борьба за медали чемпионата Украины продлится до последнего тура.

"Действительно, для Десны, Зари, Динамо и Александрии каждое очко сейчас на вес золота. Конечно, мы сделаем все, чтобы удачно выступить в игре с Шахтером, но в то же время понимаем, как трудно будет это сделать.

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Шахтер – это топ-команда, которая не будет действовать спустя рукава. Имидж клуба превыше всего. Тем более что "горняки" еще не чемпионы... По нынешнему раскладу в турнирной таблице и по качеству игры, у команд примерно одинаковые шансы. Хотя небольшое преимущество я бы отдал более именитому и статусному Динамо.

Посматривают ли в Десне на второе место? Мы почти на нем и находимся, уступая Заре по дополнительным показателям. Сейчас можно говорить все, что угодно, но прежде всего нужно делать результат, а очки посчитаем после 32 тура", – сказал Тотовицкий в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, 27-летний полузащитник перешел в Десну из Шахтера в январе 2020 года. В текущем сезоне провел за черниговский клуб в УПЛ 4 матча, в которых забил 2 гола.

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