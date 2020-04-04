Тотовицкий: Шахтер сказал, что на меня рассчитывают – просидел 3-4 месяца, а в последний день окна говорят мне уйти

Хавбек Десны Андрей Тотовицкий рассказал об отношении к арендованным игрокам во времена своих выступлений за Шахтер.

"Луческу – красавец. Он тогда нам позволил играть в чемпионате, когда мы выиграли со счетом 3:2. А потом и на Кубок позволил сыграть. Считаю, что надо позволять играть. А когда еще доказывать? Если они отдают игроков в аренду, то должны позволять им играть. А то потом против Шахтера играет 10 человек и 3 на замену с U-19. Я попал в эту кашу с арендованными. Это очень трудно.

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Я провел хороший сезон в Заре, у меня были хорошие предложения, но Шахтер сказал, что я должен ехать с ними на сборы, они на меня рассчитывают. Возвращают меня. В итоге я там просидел 3-4 месяца, а в последний день трансферного окна говорят, что мне лучше уйти. А куда мне, у меня раньше были варианты, а теперь остается один день", – подытожил Тотовицкий в комментарии Tribuna.

Напомним, этой зимой хавбек присоединился к Десне, став полноценным игроком черниговского клуба.

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