Сегодня, 1 августа, Андрей Шевченко в соцсетях написал об истечении соглашения с УАФ и поблагодарил за работу.

Шевченко неожиданно попрощался со сборной Украины

"Означает ли заявление Шевченко, что он покидает сборную Украины? Я не знаю. Ничего вам об этом не могу сказать. С Шевченко я не разговаривал, а как будет дальше – зависит от него и от УАФ.

Ведутся ли разговоры о новом контракте? Насколько я знаю, он сейчас в отпуске, а завтра уже можно будет о чем-то говорить. Честно говоря, я не в курсе дел. Это должно быть его решение", – цитирует Маркевича Tribuna.

Отметим, ранее Мирон Богданович неоднократно намекал на свою готовность еще раз поработать главным тренером национальной команды.

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