Сьогодні, 1 серпня, Андрій Шевченко у соцмережах написав про завершення угоди з УАФ та подякував за роботу.

Шевченко несподівано попрощався зі збірною України

"Чи означає заява Шевченка, що він покидає збірну України? Я не знаю. Нічого вам про це не можу сказати. З Шевченком я не розмовляв, а як буде далі – залежить від нього і від УАФ.

Чи ведуться розмови про новий контракт? Наскільки я знаю, він зараз у відпустці, а завтра вже можна буде про щось говорити. Чесно кажучи, я не в курсі справ. Це має бути його рішення", – цитує Маркевича Tribuna.

Зауважимо, раніше Мирон Богданович неодноразово натякав на свою готовність ще раз попрацювати головним тренером національної команди.

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