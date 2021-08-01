"Не знаю, чи Шевченко йде зі збірної України": Маркевич відреагував на заяву тренера про завершення контракту
Голова Комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич прокоментував заяву Андрія Шевченка, який заявив про завершення свого контракту.
Сьогодні, 1 серпня, Андрій Шевченко у соцмережах написав про завершення угоди з УАФ та подякував за роботу.
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"Чи означає заява Шевченка, що він покидає збірну України? Я не знаю. Нічого вам про це не можу сказати. З Шевченком я не розмовляв, а як буде далі – залежить від нього і від УАФ.
Чи ведуться розмови про новий контракт? Наскільки я знаю, він зараз у відпустці, а завтра вже можна буде про щось говорити. Чесно кажучи, я не в курсі справ. Це має бути його рішення", – цитує Маркевича Tribuna.
Зауважимо, раніше Мирон Богданович неодноразово натякав на свою готовність ще раз попрацювати головним тренером національної команди.
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