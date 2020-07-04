"Не заработал ни на гривну больше": Мораес раскрыл причины принятия гражданства Украины и продемонстрировал знание Гимна

Нападающий Шахтера рассказал, почему в прошлом году решил принять гражданство Украины и защищать цвета "сине-желтых".

"Я действительно чувствую себя украинцем. Я родился в Бразилии – конечно, проношу в себе эту культуру на протяжении всех этих лет. Когда Украина начала переживать наихудшую ситуацию (все знают, о чем я говорю), то я не покинул страну и не уехал, не бросил клуб в этой ситуации. Моя семья обожает эту страну. Когда мы говорим о каких-то предложениях от иностранных клубов, то жена всегда говорила: "Жуниор, последнее решение за тобой, но мы любим Украину и хорошо чувствуем себя здесь".

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Думаю, у меня была очень хорошая история в этой стране. Многому здесь научился. Конечно, разница в культуре очень большая, но мне здесь нравится.

За что я играю в сборной Украины? Честно говоря, мне не нужно было бы так рисковать. Я могу потерять много денег из-за этой смены документов, сам себе заработал эту головную боль. Я потерял выходные, когда играют сборные, рискую здоровьем. Я хотел почувствовать, что это такое – защищать цвета страны. Я уже сказал, что чувствую себя украинцем. Вижу, что украинцы – очень большие патриорты. Если я вижу, что могу радовать этих людей и что-то сделать для Украины и ее народа своей игрой – почему бы и нет? Тем более, что возможность играть под руководством Шевченко – это не для всех. Когда играет Гимн, я благодарю бога за то, где я нахожусь. Когда я был в Металлурге, то мечтал играть за Динамо и Шахтер, просил бога дать мне возможность там играть. Я очень хотел этого и много страдал. Если сейчас выхожу на поле – благодарю бога. Знаю немного Гимн Украины, но не весь.

Я много думал перед тем, как решиться на смену гражданства. Разговаривал с родителями, женой, агентом, даже некоторыми футболистами, которые могут дать хороший совет Все очень хорошо отреагировали – сказали, что это может быть замечательный новый вызов. Предлагал ли что-то Шахтер за принятие гражданства Украины? Я не заработал ни на гривну больше, говорю это искренне и уверенно. Это на 100% было только мое желание из-за любви к Украине, а не с финансовой точки зрения", – рассказал Мораес в эфире Вацко Live.

Напомним, Мораес получил украинский паспорт в марте 2019 года. За национальную сборную Украины уроженец Бразилии провел 5 матчей, голов не забивал.

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Как Мораес и Вацко пели Гимн Украины