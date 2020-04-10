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Джулай: Я не понимаю причин натурализации игрока "легкого поведения"

10:41 101 Читати українською
Джулай: Я не понимаю причин натурализации игрока "легкого поведения"
Жуниор Мораес / Фото УАФ

Комментатор Дмитрий Джулай считает, что форвард Шахтера Жуниор Мораес не имел права примерять футболку сборной Украины.

"Я мог бы еще понять причины натурализации Марлоса. Я не понимаю причину натурализации футболиста "легкого поведения" (очевидно, комментатор подразумевает Жуниора Мораеса – прим.). Потому что у нас сейчас есть Яремчук, есть другие нападающие, которые могут и должны играть в сборной. Вот так.

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У Борячука гораздо больше оснований играть за национальную сборную Украины. У Эдмара также были все основания играть за сборную, потому что совсем другие были обстоятельства.

Но нужно понимать, что натурализируют футболистов клубы, чтобы не было проблем с лимитом на легионеров", – сказал Джулай в эфире программы Вацко Live.

Напомним, Мораес уже успел провести 5 матчей за национальную команду Украины.

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Теги
Шахтер Шахтер Натурализация легионеров для сборной Украины Роман Яремчук Роман Яремчук Украина Украина Сборная Украины Дмитрий Джулай Марлос Марлос Жуниор Мораес Жуниор Мораес
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