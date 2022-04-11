"Знаю ли, что Денисов меня уволил из телеканалов Футбол? Я бы хотел услышать это от него лично, а не от друзей. Интервью, на которое он ссылается, скорее всего – отмазка. На ТК Футбол сейчас всех разгоняют. Думаю, я просто попал под сокращение. Денисов придумал причину из-за интервью, хотя мог меня набрать и все сказать. Я люблю откровенность.

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Я говорил, что российские спортсмены не виноваты и их не нужно дисквалифицировать... Я могу и сейчас это сказать. Любой нормальный человек понимает, что они ничего не решают. Спорт – инструмент российской пропаганды? Нет! Они могут отсидеть многие годы за слова. В этом отношении я понимаю спортсменов.

Вернусь ли на телеканал Футбол в будущем? Я ни на кого не держу зла. Насчет Денисова, я просто сделаю выводы. Не забывайте, кто из нас великий – я, а не Денисов! У меня на телеканале со всеми были дружеские отношения. У меня нет врагов", – рассказал Леоненко в интервью Fanday.

Напомним, сегодня, 11 апреля, Александр Денисов объявил об уходе Виктора Леоненко с телеканалов Футбол. Причиной стали слова экс-форварда Динамо, что российские спортсмены не повинны в нападении их страны на Украину.

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