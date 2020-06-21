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"Не выиграть ничего – это немного неправильно": Коноплянка прокомментировал чемпионство Шахтера

12:10 - Читати українською
"Не выиграть ничего – это немного неправильно": Коноплянка прокомментировал чемпионство Шахтера
Евгений Коноплянка / Твиттер Евгения Коноплянки

Полузащитник сборной Украины и донецкого Шахтера Евгений Коноплянка поделился эмоциями от первого в своей карьере чемпионства.

13’ Тайсон
60’ Тете
78’ Тете
 
Евгений Банада 48’
Максим Третьяков 51’
13’ Тайсон
48’ Евгений Банада
51’ Максим Третьяков
60’ Тете
78’ Тете

"На самом деле, я для этого сюда и вернулся, чтобы, в первую очередь, выиграть УПЛ. Я отсюда начал делать первые шаги. Приятно достичь такого результата.

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Мы были в полушаге от чемпионства с Днепром, когда боролись с Шахтером, но немножко не хватило (сезон 2013/14 – прим.). Не буду говорить, чего не хватило. Скажем, удачи и немного, возможно, опыта. Тогда было обидно, ведь все было в наших руках.

Потом, когда я уже уехал, то немного подзабыл. Но все равно оставил место для этого титула. Я отсюда родом, не выиграть ничего – это немного неправильно. Рад, что получилось за пять туров до конца стать чемпионами. Это приятно", – сказал Коноплянка в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, в матче 27-го тура команда Луиша Каштру одолела Александрию (3:2) и завоевала "золото" украинской Премьер-лиги.

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Теги
УПЛ Евгений Евгений Коноплянка Шахтер Шахтер Днепр Днепр Шахтер - Александрия
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