"Не выиграть ничего – это немного неправильно": Коноплянка прокомментировал чемпионство Шахтера

Полузащитник сборной Украины и донецкого Шахтера Евгений Коноплянка поделился эмоциями от первого в своей карьере чемпионства.

"На самом деле, я для этого сюда и вернулся, чтобы, в первую очередь, выиграть УПЛ. Я отсюда начал делать первые шаги. Приятно достичь такого результата.

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Мы были в полушаге от чемпионства с Днепром, когда боролись с Шахтером, но немножко не хватило (сезон 2013/14 – прим.). Не буду говорить, чего не хватило. Скажем, удачи и немного, возможно, опыта. Тогда было обидно, ведь все было в наших руках.

Потом, когда я уже уехал, то немного подзабыл. Но все равно оставил место для этого титула. Я отсюда родом, не выиграть ничего – это немного неправильно. Рад, что получилось за пять туров до конца стать чемпионами. Это приятно", – сказал Коноплянка в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, в матче 27-го тура команда Луиша Каштру одолела Александрию (3:2) и завоевала "золото" украинской Премьер-лиги.

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