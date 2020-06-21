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"Не виграти нічого – це трохи неправильно": Коноплянка прокоментував чемпіонство Шахтаря

21 червня 12:10 - Читать на русском
"Не виграти нічого – це трохи неправильно": Коноплянка прокоментував чемпіонство Шахтаря
Євген Коноплянка / Твіттер Євгена Коноплянки

Півзахисник збірної України та донецького Шахтаря Євген Коноплянка поділився емоціями від першого у своїй кар'єрі чемпіонства.

13’ Тайсон
60’ Тете
78’ Тете
 
Євген Банада 48’
Максим Третьяков 51’
13’ Тайсон
48’ Євген Банада
51’ Максим Третьяков
60’ Тете
78’ Тете

"Насправді, я для цього сюди й повернувся, щоб, у першу чергу, виграти УПЛ. Я звідси почав робити перші кроки. Приємно досягти такого результату.

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Ми були за півкроку від чемпіонства з Дніпром, коли боролися з Шахтарем, але трошки не вистачило (сезон 2013/14 – прим.). Не буду говорити, чого не вистачило. Скажімо, удачі й трохи, можливо, досвіду. Тоді було прикро, адже все було в наших руках.

Потім, коли я вже поїхав, то трохи призабув. Але все одно залишив місце для цього титулу. Я звідси родом, не виграти нічого – це трохи неправильно. Радий, що вийшло за п'ять турів до кінця стати чемпіонами. Це приємно", – сказав Коноплянка у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, у матчі 27-го туру команда Луїша Каштру здолала Олександрію (3:2) і завоювала "золото" української Прем'єр-ліги.

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Теги
УПЛ Шахтар Шахтар Шахтар - Олександрія Євген Євген Коноплянка Дніпро Дніпро
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