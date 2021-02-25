"Мои слова о том, что мог бы спокойно играть за Шахтер, если будет предложение? Да, от своих слов не отказываюсь. Не вижу в этом никакой проблемы. Как профессиональный футболист, я могу выбирать любую опцию.

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Есть немало примеров, когда футболисты играли с обеих сторон баррикады. Я очень уважаю Шахтер. У меня много друзей в Шахтере, которые и по сей день там – Тайсон, Мораес, Дентиньо", – признался Бетао в интервью журналу Футбол.

Отметим, что бразилец выступал за Динамо с 2008 по 2013 годы, а позже вернулся в Киев на полгода в 2015-м.

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