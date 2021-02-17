"Когда я пришел, команда была достаточно сплоченной, и во многом это заслуга Юрия Семина. Думаю, это было хорошо видно на футбольном поле, по результатам. Динамо переживало хорошие времена.

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Семин был открыт в общении, с ним был налажен диалог, он любил шутки, веселье. Валерий Газзаев и Олег Блохин – полная противоположность Семину. Газзаев – энергичный, импульсивный и эмоциональный человек, но специалист тоже очень хороший. Блохин был наиболее закрытым, он – авторитарный тренер.

Считаю, между тренером и игроками должна быть прямая связь. Семин интересовался делами игроков. Он был управленцем. Блохин выполнял непосредственно только функции тренера", – признался Бетао в интервью изданию Факти.

Отметим, что бразилец выступал за Динамо с 2008 по 2013 годы, а позже вернулся в Киев на полгода в 2015-м.

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