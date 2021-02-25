"Мої слова про те, що міг би спокійно грати за Шахтар, якщо буде пропозиція? Так, від своїх слів не відмовляюся. Не бачу в цьому жодної проблеми. Як професіональний футболіст, я можу вибирати будь-яку опцію.

Бетао назвав найпозитивнішого тренера Динамо за час свого перебування в Києві

Є чимало прикладів, коли футболісти грали по обидва боки барикади. Я дуже поважаю Шахтар. У мене багато друзів у Шахтарі, які і до цього дня там – Тайсон, Мораєс, Дентінью", – зізнався Бетао у інтерв'ю журналу Футбол.

Зазначимо, що бразилець виступав за Динамо з 2008 по 2013 роки, а пізніше повернувся до Києва на півроку в 2015-му.

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