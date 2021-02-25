"Не бачу в цьому жодної проблеми": Бетао висловив готовність пограти за Шахтар
Колишній захисник Динамо Бетао не виключає теоретичного переходу до Шахтаря.
"Мої слова про те, що міг би спокійно грати за Шахтар, якщо буде пропозиція? Так, від своїх слів не відмовляюся. Не бачу в цьому жодної проблеми. Як професіональний футболіст, я можу вибирати будь-яку опцію.
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Є чимало прикладів, коли футболісти грали по обидва боки барикади. Я дуже поважаю Шахтар. У мене багато друзів у Шахтарі, які і до цього дня там – Тайсон, Мораєс, Дентінью", – зізнався Бетао у інтерв'ю журналу Футбол.
Зазначимо, що бразилець виступав за Динамо з 2008 по 2013 роки, а пізніше повернувся до Києва на півроку в 2015-му.
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