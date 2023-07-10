Лукас Эрнандес покинул Баварию и перешел в ПСЖ, после чего попрощался с болельщиками в Instagram. Француз выдал формальные слова вежливости о благодарности и гордости игры в большом клубе.

ПСЖ официально оформил трансфер чемпиона мира из Баварии

Пост Лукаса возмутил легенду Баварии. Мехмет Шолль пришел в комментарии и резко отреагировал: "Не верю ни одному твоему слову, пока". Еще и иронично добавил эмоджи с поцелуем. Фраза Шолля собрала 23 тысячи лайков.

Напомним, что Эрнандес пришел в Баварию 4 года назад за рекордные 80 миллионов евро. Защитник 4 раза стал чемпионом Германии и выиграл ЛЧ-2019/20, однако играл очень мало из-за травм.