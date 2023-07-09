Французский гранд в своих соцсетях сообщил о переходе 27-летнего защитника Баварии. Лукас Эрнандес подписал соглашение с ПСЖ на пять лет – до 2028 года.

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Парижане заплатят Баварии за защитника около 50 миллионов евро. Француз провел за мюнхенцев 107 матчей, в которых забил два гола и отдал восемь результативных передач. В кампании 2019/20 Эрнандес вместе с Баварией завоевал кубок Лиги чемпионов.

Напомним, что защитник в составе сборной Франции выиграл титул чемпиона мира в 2018 году. Несмотря на то, что Эрнандес родился во Франции, он никогда не выступал в Лиге 1.

Француз стал пятым новичком ПСЖ в летнее межсезонье. Ранее парижане объявили о трансферах Асенсио, Угарте, Шкриняра и Ли Кан Инна.

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