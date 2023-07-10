Лукас Ернандес покинув Баварію та перейшов у ПСЖ, після чого попрощався з вболівальниками в Instagram. Француз видав формальні слова ввічливості про вдячність і гордість гри у великому клубі.

ПСЖ офіційно оформив трансфер чемпіона світу з Баварії

Пост Лукаса обурив легенду Баварії. Мехмет Шолль прийшов у коментарі та різко відреагував: "Не вірю жодному твоєму слову, па-па". Ще й іронічно додав емоджі з поцілунком. Фраза Шолля забрала 23 тисячі лайків.

Нагадаємо, що Ернандес прийшов у Баварію 4 роки тому за рекордні 80 мільйонів євро. Захисник 4 рази став чемпіоном Німеччини та виграв ЛЧ-2019/20, однак грав дуже мало через травми.