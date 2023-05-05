Главный тренер полтавчан Виктор Скрипник объяснил, почему его команда не смогла взять очки с "бело-синими" в матче 24-го тура УПЛ (1:2).

"Мы проиграли команде, которая, пожалуй, уже столетие является флагманом украинского футбола. В первом тайме мы имели возможность забить 2-3 гола. Это нас порадовало. Но Динамо есть Динамо.

Ворскла проверяла игроков на детекторе лжи после матча с Динамо U-19, – источник

Эти шансы, которые имели киевляне, они использовали на 100 процентов. Боевая игра. К сожалению, не повезло. Мы настраивались, что будет шанс после воздушной тревоги. К сожалению, не попали в ворота. К травмированным добавились ребята, у которых по 4 предупреждения. Это не добавляет позитива.

Травма Фелипе? Это мышцы, он схватился за заднюю поверхность бедра. Какой категории это повреждение – трудно сказать. Чеснаков уже бегает, но еще не тренируется. Мы не можем рисковать парнем. Но игроков у нас хватает. Уверяю, мы будем играть 11 на 11. Марлисон в Бразилии, порвал кресты. Этот вопрос уже закрыт. Почему такое большое количество травм? Не в балет играем", – сказал Скрипник на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, после 24-х туров Ворскла в турнирной таблице УПЛ идет седьмой, набрав 30 очков.

Динамо одержало волевую победу над Ворсклой – Бенито впервые забил за киевлян и организовал атаку с 10-м голом Ваната