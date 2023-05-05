"Ми програли команді, яка, мабуть, вже століття є флагманом українського футболу. В першому таймі ми мали можливість забити 2-3 голи. Це нас порадувало. Але Динамо є Динамо.

Ворскла перевіряла гравців на детекторі брехні після матчу з Динамо U-19, – джерело

Ці шанси, що мали кияни, вони використали на 100 процентів. Бойова гра. На жаль, не пощастило. Ми налаштовувались, що буде шанс після повітряної тривоги. На жаль, не влучили у ворота. До травмованих додались хлопці, у яких по 4 попередження. Це не додає позитиву.

Травма Феліпе? Це м'язи, він схопився за задню поверхню стегна. Якої категорії це пошкодження – важко сказати. Чеснаков вже бігає, але ще не тренується. Ми не можемо ризикувати хлопцем. Але гравців у нас вистачає. Запевняю, ми будемо грати 11 на 11. Марлісон в Бразилії, порвав хрести. Це питання вже закрите. Чому така велика кількість травм? Не в балет граємо", – сказав Скрипник на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, після 24-х турів Ворскла у турнірній таблиці УПЛ йде сьомою, набравши 30 очок.

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