Ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал, что результат матча молодежных команд из Полтавы и Киева (3:4) вызвал немало вопросов у руководства "зелено-белых".

"Самое интересное, что случилось в матче основных команд Ворсклы и Динамо (1:2) – это то, что произошло накануне в поединке молодежных команд.

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Одна команда ведет в счете 3:0, а потом другая забивает четыре мяча и выигрывает. По нашей информации, после этого руководство клуба ведет игроков, преимущественно 18-летних, на полиграф", – сказал Спиваковсский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, в матче 24-го тура молодежного первенства Ворскла на 28-й минуте выигрывала 3:0, однако после перерыва умудрилась пропустить четыре гола и, в итоге, уступила 3:4. К слову, детектор лжи убедил руководство клуба – на следующий день в заявку Ворсклы на матч с Динамо было включено нескольких игроков молодежки.

Динамо одержало волевую победу над Ворсклой – Бенито впервые забил за киевлян и организовал атаку с 10-м голом Ваната