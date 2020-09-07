"Молодые игроки должны смотреть на Рамоса. Он показывает, как необходимо относиться к своему телу. Он постоянно показывает, как тренируется на отдыхе, находится в тонусе.

Испания – Украина: Instat выделил лучших игроков команды Шевченко

На нашу сборную очень сильно повлиял карантин. Я не узнаю нашу сборную после карантина. Потерялось все, многие просто себя запустили.

Очень важно, чтобы каждый игрок оставался внутри профессионалом, занимался и готовил себя к тренировочному процессу. Я не верю, что наши игроки по потенциалу намного хуже испанцев", – сказал Шевчук в ефире ТК Футбол.

Напомним, сборная Украины потерпела разгромное поражение на выезде от испанцев (0:4). Следующие матчи Лиги наций подопечные Шевченко проведут в октябре – 10-го против Германии, а 13-го против Испании.

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