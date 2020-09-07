Даже если вы не видели побоища на стадионе Альфредо Ди Стефано, счет 4:0 говорит сам за себя. Сборная Украины повторила собственный антирекорд. Ранее мы уступали с аналогичным счетом Хорватии в 1995-м, той же Испании в 2006-м и Чехии в 2011-м. Понятно, что вчерашний матч стал самым ощутимым фиаско для Андрея Шевченко на посту главного тренера...

Испания – Украина – 4:0 – видео голов и обзор матча

Блогосфера жестко оценила тренерские решения и игру отдельных футболистов. Правда, не спешит списывать "сине-желтых" в турнире Лиги наций.

*******

Голы в ворота Пятова посыпались сразу, как спелые осенние яблоки. Комментатор MEGOGO Вадим Скичко взялся считать.

После третьего пропущенного лопнуло терпение у Андрея Кудырко, журналиста и вдохновителя Золотого Таланта.

Журналист Алекс Мандзий отмечает юного испанского рекордсмена и критикует своих.

Шеф-редактор FM Галичина Святослав Драбчук:

Журналист газеты Экспресс Максим Качуривский провел интересную параллель. Писал еще при счете 3:0 и оказался Вангой.

Экс-главред сайта 24 канала Владимир Самусенко отмечает очередную неудовлетворительную игру представителей Шахтера.

Итоги первого тайма от скаута Алекса Великих.

Сергей Тищенко, журналист Футбол 24 и Gazeta.ua, считает, что...

Вадим Скичко где-то уже это видел. Правда, итоговый результат в Португалии был совсем другим.

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко отмечает очевидное.

Были надежды, что во втором тайме гости сыграют раскованнее и смелее – терять же ничего. Однако этого не произошло. Алекс Великих – разочарован.

Финальный свисток! Отмучились... Легенда комментаторского корпуса Сергей Савелий не завидует своему тезке, который стал героем с приставкой "анти".

Журналист и автор текстовых онлайнов Футбол 24 Михаил Юхименко респектует Зинченко и Ко. Не без иронии, конечно.

Весело, потому что грустно, и журналисту Евгению Зинченко.

Эксперт и менеджер Вячеслав Заховайло – удивительно спокойный.

В конце концов, похожего мнения придерживается и Сергей Тищенко.

Напоследок Брутальный футбол насыпает мемасов.

Страница автора в Facebook

Испания разбила Украину в матче Лиги наций – бенефис 17-летнего Фати, повтор исторического антирекорда