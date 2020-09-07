Самым полезным игроком матча в составе сборной Украины стал защитник Николай Матвиенко, передает Команда 1.

Испания – Украина: Зинченко сумел найти позитив в разгромном поражение в Лиге наций

Рейтинг его эффективности составил 278 баллов. За 90 минут игрок Шахтера выиграл 4 из 6 единоборств, сделал два отборы, четыре перехвата и три подбора.

В топ-3 футболистов сине-желтых по версии InStat Index также вошли Сергей Сидорчук (273) и Руслан Малиновский (270). Лучшим игроком матча в составе обеих команд стал 17-летний Ансу Фати из 416 очками.

Напомним, сборная Украины потерпела разгромное поражение на выезде от испанцев (0:4). Следующие матчи Лиги наций подопечные Шевченко проведут в октябре – 10-го против Германии, а 13-го против Испании.

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