"Молоді гравці повинні дивитися на Рамоса. Він показує, як необхідно ставитися до свого тіла. Він постійно показує, як тренується на відпочинку, перебуває в тонусі.

Іспанія – Україна: Instat виокремив найкращих гравців команди Шевченка

На нашу збірну дуже сильно вплинув карантин. Я не впізнаю нашу збірну після карантину. Загубилися всі, багато хто просто себе запустив.

Дуже важливо, щоб кожен гравець залишався всередині професіоналом, займався і готував себе до тренувального процесу. Я не вірю, що наші гравці за потенціалом набагато гірші за іспанців", – сказав Шевчук в ефірі ТК Футбол.

Нагадаємо, збірна України зазнала розгромної поразки на виїзді від іспанців (0:4). Наступні матчі Ліги націй підопічні Шевченка проведуть у жовтні – 10-го з Німеччиною, а 13-го знову проти Іспанії.

"Збірна України нагадує Шахтар": нищівні відгуки на фіаско від Іспанії, знову Пятов, хто задер носа і 24:3