"Не впізнаю збірну України після карантину": Шевчук розкритикував підопічних Шевченка за поразку у Лізі націй
Колишній гравець збірної України В'ячеслав Шевчук залишився незадоволений грою національної команди.
"Молоді гравці повинні дивитися на Рамоса. Він показує, як необхідно ставитися до свого тіла. Він постійно показує, як тренується на відпочинку, перебуває в тонусі.
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На нашу збірну дуже сильно вплинув карантин. Я не впізнаю нашу збірну після карантину. Загубилися всі, багато хто просто себе запустив.
Дуже важливо, щоб кожен гравець залишався всередині професіоналом, займався і готував себе до тренувального процесу. Я не вірю, що наші гравці за потенціалом набагато гірші за іспанців", – сказав Шевчук в ефірі ТК Футбол.
Нагадаємо, збірна України зазнала розгромної поразки на виїзді від іспанців (0:4). Наступні матчі Ліги націй підопічні Шевченка проведуть у жовтні – 10-го з Німеччиною, а 13-го знову проти Іспанії.
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