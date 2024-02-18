"Провели непоганий збір. За місяць зіграли сім контрольних матчів. Класні умови для тренувань та відновлення. Все пройшло на хорошому рівні.

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Найважчим спарингом була гра проти Вікторії Пльзень, у якій ми поступились 0:3. Суперник сильний, йде на третьому місці чемпіонату Чехії. Також вони пройшли груповий етап Ліги конференцій. Ми поступились, але дійсно по грі. Тому що вони були трішки швидшими та сильнішими в багатьох компонентах. Зробили для себе висновки, де треба допрацьовувати, і другий іспанський збір вже пройшов без якихось спадів.

Як оціню гру новачків команди – Твердохліба та Микитишина? Ще зарано оцінювати. Вони дуже добре працюють, адаптувались до команди. Дуже розраховую на цих футболістів. Сподіваюсь, вони якнайскоріше заграють у нас та стануть основними гравцями команди.

Натанаель Сантіні лише нещодавно приїхав, дали йому можливість зіграти 30-40 хвилин. Він виступає на позиції центрального захисника. Дуже на нього розраховуємо також. Хочу, аби він якнайскоріше влився в наш колектив. У нас трохи просідала ланка центру оборони, тому це підсилення. Натанаелю ще потрібен час, аби він набрав свої найкращі кондиції.

Яку ланку я б ще хотів підсилити? Всі. Межі досконалості немає. Це потрібно для того, аби хлопці розуміли, що треба постійно працювати ще краще. А ми продовжимо шукати новачків, які ще голодніші до футболу та зможуть грати ще краще.

Чи повернеться команда в Іспанію наступного року? Дуже класний збір. Набагато більше тут сподобалось, ніж минулого року в Туреччині. Що дуже важливо для хорошої підготовки – це відмінні погодні умови. За весь місяць тільки одного разу йшов дощ, наприклад. Поля, відновлення гравців, готель – все на високому рівні. Але, найголовніше, що я тут не побачив жодного росіянина. Хочеться сюди приїжджати знову", – цитує Вернидуба офіційний сайт криворіжців.

Нагадаємо, на зимову паузу Кривбас пішов у статусі лідера УПЛ, набравши 34 очки. Свій перший офіційний поєдинок у новому році команда зіграє у найближчу п'ятницю, 23 лютого – суперником криворіжців стане ЛНЗ.

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