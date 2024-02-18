"Не побачив жодного росіянина": Вернидуб – про збори в Іспанії, проблеми Кривбаса, новачків і майбутні трансфери
Головний тренер криворіжців розповів про підготовку своєї команди до другої частини сезону.
"Провели непоганий збір. За місяць зіграли сім контрольних матчів. Класні умови для тренувань та відновлення. Все пройшло на хорошому рівні.
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Найважчим спарингом була гра проти Вікторії Пльзень, у якій ми поступились 0:3. Суперник сильний, йде на третьому місці чемпіонату Чехії. Також вони пройшли груповий етап Ліги конференцій. Ми поступились, але дійсно по грі. Тому що вони були трішки швидшими та сильнішими в багатьох компонентах. Зробили для себе висновки, де треба допрацьовувати, і другий іспанський збір вже пройшов без якихось спадів.
Як оціню гру новачків команди – Твердохліба та Микитишина? Ще зарано оцінювати. Вони дуже добре працюють, адаптувались до команди. Дуже розраховую на цих футболістів. Сподіваюсь, вони якнайскоріше заграють у нас та стануть основними гравцями команди.
Натанаель Сантіні лише нещодавно приїхав, дали йому можливість зіграти 30-40 хвилин. Він виступає на позиції центрального захисника. Дуже на нього розраховуємо також. Хочу, аби він якнайскоріше влився в наш колектив. У нас трохи просідала ланка центру оборони, тому це підсилення. Натанаелю ще потрібен час, аби він набрав свої найкращі кондиції.
Яку ланку я б ще хотів підсилити? Всі. Межі досконалості немає. Це потрібно для того, аби хлопці розуміли, що треба постійно працювати ще краще. А ми продовжимо шукати новачків, які ще голодніші до футболу та зможуть грати ще краще.
Чи повернеться команда в Іспанію наступного року? Дуже класний збір. Набагато більше тут сподобалось, ніж минулого року в Туреччині. Що дуже важливо для хорошої підготовки – це відмінні погодні умови. За весь місяць тільки одного разу йшов дощ, наприклад. Поля, відновлення гравців, готель – все на високому рівні. Але, найголовніше, що я тут не побачив жодного росіянина. Хочеться сюди приїжджати знову", – цитує Вернидуба офіційний сайт криворіжців.
Нагадаємо, на зимову паузу Кривбас пішов у статусі лідера УПЛ, набравши 34 очки. Свій перший офіційний поєдинок у новому році команда зіграє у найближчу п'ятницю, 23 лютого – суперником криворіжців стане ЛНЗ.
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